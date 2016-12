La presidenza di Barack Obama: le sue 84 promesse elettorali

Si chiude il secondo mandato presidenziale di Barack Obama. Otto anni in cui il primo presidente americano di colore ha condotto il suo Paese anche in acque agitate. Ma qual è stato il bilancio finale di Obama? Una risposta ha cercato di darla l'autorevole Wall Street Journal che ha analizzato tutte le riforme promesse da Barack in campagna elettorale e che non sempre hanno trovato una soluzione finale soddisfacente. Eccovi le 84 promesse di Obama e come si sono concluse.