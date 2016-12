La corsa per la Casa Bianca entra nel vivo: al via le primarie, si parte con i caucus in Iowa

Trump testa di serie dei repubblicani - Secondo i sondaggi, al momento Trump è saldamente in testa per il fronte repubblicano in Iowa con il 28% delle preferenze, il senatore del Texas e beniamino dei Tea Paty Ted Cruz incalza con il 23%, e anche Marco Rubio, che sembra emergere come l'alternativa moderata attirando crescente interesse, cresce lievemente e si assesta al 15%.



Hillary Clinton teme Bernie Sanders - In casa democratica è testa a testa tra Hillary Clinton e Bernie Sanders. L'ex capo del dipartimento di Stato guida i sondaggi con il 45% mentre il senatore del Vermont può contare sul 42% dei consensi.



Come funzionano le elezioni in Usa, caucus e primarie - I caucus e le primarie degli Stati Uniti si svolgono tanto nel partito democratico quanto in quello repubblicano nei mesi precedenti alle presidenziali di novembre. Quest'anno le consultazioni iniziano il 1° febbraio in Iowa e continueranno fino al 14 giugno, con il voto dei democratici nel distretto di Columbia, che comprende la capitale Washington. I caucus, le assemblee dove si discute per scegliere i candidati, vanno distinti dalle primarie, che sono delle mini-elezioni.



Esistono primarie chiuse, dove possono partecipare solo gli iscritti al partito, e quelle aperte, dove chiunque può votare. Non si può, però, partecipare ad entrambe le consultazioni per i democratici o i repubblicani: bisogna scegliere.



A fine luglio le convention che indicheranno i candidati per la Casa Bianca - Le consultazioni, primarie o caucus che siano, servono per eleggere dei delegati che voteranno, in estate, per uno dei candidati del loro partito. Per i delegati vige il vincolo di mandato: un delegato quindi si impegna fin dalle primarie a votare e non cambia nome al momento della convention (quella repubblicana si terrà tra il 18 e il 21 luglio a Cleveland, quella democratica, invece, avrà luogo dal 25 al 28 luglio a Philadelphia).