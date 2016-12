Katy Perry si spoglia per sostenere Hillary Clinton

Una sostenitrice d'eccezione pronta a votare... nuda. Hillary Clinton può dire di avere anche questo. Si tratta di Katy Perry che, per invitare gli americani a sostenere la candidata democratica, ha postato una foto nuda su Twitter . La cantautrice ha molto a cuore le elezioni del prossimo 8 novembre e, infatti, allo scatto è seguito un video, in cui invita gli americani ad andare a votare.

Non è la prima volta che Katy esplicita la sua preferenza per Hillary: in supporto della Clinton, aveva infatti anche cantato alla Convention nazionale democratica di fine luglio.



Il messaggio della cantante attraverso foto e video è che si può indossare qualsiasi indumento per andare a votare, ma l'importante è che si vada.



Katy non è l'unica a sostenere Hillary. Anche Kim Kardashian, dopo una prima fase di indecisione, si è schierata, scrivendo sul suo sito: "Sono con lei, è la più qualificata per questo lavoro".