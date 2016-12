Indossa Donald Trump: la maglietta è 3D

Arriva dalla Danimarca l'ultimo gadget della corsa alla Casa Bianca. E' la t-shirt 3D con il volto sorridente di Donald Trump stampato sul petto e i suoi capelli al vento. E' l'idea del giovane creativo Jakob Brask, che visto il successo del prototipo, si è lanciato in una raccolta fondi per la produzione a larga scala.

I capelli che spuntano dalla t-shirt sono "realistici" e si muovono al vento come fossero veri. Inoltre si possono spazzolare a proprio piacimento e agghindare con fiocchi e fiorellini. Il giovane ideatore è riuscito in pochi giorni a raggiungere l'obiettivo delle 20mila corone, raccolte per produrre le magliette, che nella descrizione del progetto, hanno capelli "come l'oro, morbidi come un vello di pecora e leggeri come una piuma".