Il Daily Mail: "Melania Trump era una escort", la candidata First Lady querela: "Solo calunnie"

L'accusa dei suoi legali contro il tabloid britannico, riferiscono i media londinesi, è di aver sparso voci e pettegolezzi "falsi al 100%" su di lei. Melania punta il dito contro i sospetti di "immigrazione illegale" rilanciati sul suo passato dal Mail sulla base di un articolo analogo, già smentito dall'entourage di Trump, pubblicato sul sito americano pro-Hillary "Politico".



A questi sospetti, la testata londinese ha aggiunto anche qualche maldicenza su fantomatiche attività da escort attribuite al passato della ora candidata First Lady di origini slovene, moglie di Trump dal 2005.



L'articolo finito nel mirino dei legali della signora Trump, guidati dall'avvocato Charles Harder, era stato pubblicato il 19 agosto e metteva in dubbio la biografia e la carriera come modella. Di recente Harder è comparso di frequente sui media americani per aver rappresentato l'attore ed ex lottatore Hulk Hogan nel caso contro il fondatore del sito di news e gossip americano Gawker Media, Nick Denton.