Il congedo di Barack: "Obama out" e lascia cadere il microfono a terra

"Ho ancora due parole da dire: Obama out". Poi prende il microfono, apre la mano e lo lascia cadere a terra. E' l'originale congedo di Barack Obama durante il suo ultimo incontro da presidente con i corrispondenti alla Casa Bianca. Il prossimo anno, su quel palco, non ci sarà più lui ma il suo successore. "E' stato un privilegio e un onore lavorare con voi per la nostra democrazia", aveva detto poco prima Obama ai giornalisti.