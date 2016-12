Hillary Clinton, fissata udienza sul caso "emailgate" il giorno dei caucus

Il giudice federale che sovrintende al principale procedimento del cosiddetto "emailgate", nei confronti della candidata democratica Hillary Clinton, ha fissato per il 9 febbraio l'udienza per fare il punto della situazione sul caso. Lo rende noto la Nbc. La data, annunciata in coincidenza con i caucus in Iowa, cade nel giorno della seconda tappa delle primarie nel New Hampshire.