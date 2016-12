Secondo i "complottisti", quella apparsa fuori dalla casa di Chelsea Clinton per rassicurare gli americani sulle sue condizioni di salute non sarebbe affatto Hillary bensì un'altra donna, una sostituta. Come si legge in svariati tweet, le prove sarebbero nella forma del naso, nei lobi dell'orecchio e nella lunghezza del dito indice. E con il passare delle ore l'hashtag #HillarysBodyDouble impazza sul social network.



Lo staff della Clinton rassicura: "Solo polmonite" - Hillary Clinton "non ha altri problemi di salute al di là della polmonite", ha comunque assicurato lo staff della candidata democratica alla Casa Bianca dopo il clamore mediatico suscitato intorno al malore. "La Clinton rilascerà in settimana ulteriori informazioni sul suo stato di salute", ha poi spiegato un portavoce della campagna elettorale, ammettendo l'errore di non aver informato subito l'opinione pubblica sulla diagnosi.



Obama: "Hillary ha la forza per andare avanti" - A sostenere Hillary Clinton anche il Barack Obama. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere si essere convinto che Hillary Clinton abbia la forza per affrontare il peso che la presidenza comporta, nonostante la recente diagnosi di polmonite. Lo fa sapere la Casa Bianca.



Trump: "Spero che Hillary guarisca presto" - Intanto arriva l'augurio di Donald Trump alla rivale. "Spero che guarisca presto, che si riprenda, che ritorni in pista e che la vedremo al prossimo dibattito", ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca in un'intervista alla Fox.



Il tycoon ha poi assicurato che fornirà tutte le informazioni relative alla sua salute, precisando di essersi sottoposto ad una visita medica la settimana scorsa e quando avrà risultati li renderà noti "nei minimi dettagli". "Spero che siano buoni", ha detto, "sono convinto che saranno buoni, mi sento benissimo".