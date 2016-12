Gli ultimi sondaggi shock: Trump avanti nel voto popolare, Hillary guida negli Stati

Si avvicinano le tanto attese elezioni americane di novembre. Il periodo precedente alle votazioni inizia, infatti, all'indomani del Labor Day. Secondo un'indagine nazionale sull'indice del voto popolare condotta dalla Cnn , Donald Trump sarebbe in vantaggio di due punti su Hillary Clinton . Ma la rivelazione più grande viene da un altro sondaggio, questa volta del Washington Post . L'indagine, oltre ad essere particolarmente dettagliata, è anche indicativa, dato che è stata fatta stato per stato e che il presidente degli Stati Uniti viene eletto proprio con i voti dei singoli stati. In questo sondaggio è Hillary ad essere in testa: la candidata democratica ha in tasca 244 voti su 270 necessari contro i 126 di Trump . 168, invece, sono contesi.

Nel dettaglio, Hillary guida di quattro punti o più in 20 stati, oltre che nel distretto di Columbia, quello della capitale, per un totale di 244 voti. Anche Trump è avanti di 4 punti in una ventina di stati, ma si ferma a 126 voti. Nei 10 stati restanti nessuno dei due ha un margine significativo. Trump ha un piccolo vantaggio in Ohio e Iowa, mentre fatica in stati che gli sarebbero indispensabili per vincere e dove i Repubblicanoi hanno quasi sempre vinto, come il Texas.