Elezioni Usa, spuntano i volantini fake che ingannano gli elettori e li tengono lontani dai seggi

"I democratici possono votare mercoledì" oppure "Gli studenti del campus possono votare da casa". Questi e altri messaggi sono comparsi su alcuni manifesti esposti vicino ai seggi oppure indirizzati a gruppetti di elettori. Peccato che le informazioni siano volutamente false , diffuse solo per impedire a tanti americani di votare. Come riporta il sito ElectionLand creato da ProPublica insieme a un network di testate locali statunitensi, si sono registrati già diversi episodi di analoga disinformazione. Si tratta di un vecchio trucco usato dai militanti dei partiti per danneggiare gli avversari.

In Alabama è comparso un cartello che voleva depistare gli elettori di Hillary Clinton dicendo che il giorno dedicato alle votazioni sarebbe stato diverso: non l'8 di novembre così come in tutto il Paese, ma il 9.