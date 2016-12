Elezioni Usa, "Melania Trump sfilò senza permesso di lavoro"

Melania Trump, di origini slovene, esercitò la professione di modella negli Stati Uniti almeno 10 volte prima di ricevere il regolare permesso di lavoro. Lo rivela l'agenzia di stampa Associated Press sulla base di contratti e documenti di cui è venuta in possesso. La moglie di Donald Trump, che ha ricevuto la "green card" nel 2001 ed è diventata cittadina Usa nel 2006, ha sempre affermato di essere arrivata nel Paese legalmente.

Se la storia fosse confermata sarebbe un grande imbarazzo per Trump, visto che la linea dura contro gli immigrati illegali rappresenta il cuore del suo programma elettorale, compresa la proposta di una stretta su visti, green card e permessi di lavoro.



Inoltre Melania è più volte intervenuta in campagna elettorale per difendere le proposte del marito raccontando proprio la sua storia di immigrata regolare.