Elezioni Usa, anche il jet set si schiera: Lebron James e Kate Perry a fianco di Hillary, Mike Tyson per Trump

L'ultimo in ordine di tempo ad avere promesso il suo appoggio alla candidata democratica Hillary Clinton è la star del basket Lebron James. Il repubblicano Trump, dal suo canto, può contare sull'appoggio di un altro sportivo, il pugile Mike Tysons che di recente ha dichiarato: "Dovrebbe essere lui il presidente, l'America va governata come un business".

La ex First Lady ha ricevuto sin da subito l'appoggio diretto o indiretto di gran parte di Hollywood e dell'intelligenzia americana: rapper e cantanti pop hanno speso la propria notorietà a fianco di Hillary. Beyoncé non ha usato mezzi termini: "Voglio che mia figlia cresca vedendo una donna dirigere il nostro Paese". Con il marito Jay Z e con Kate Perry, la regina della musica pop si è esibita per Clinton in uno show degno del Superbowl. L'avversario Trump può sfruttare a suo vantaggio l'endorsement arrivato da Clint Eastwood, repubblicano da sempre.