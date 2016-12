Elezioni negli States, Donald Trump non piace alle star Barbra Streisand: "Se vince, vado in Australia"

Donald Trump non piace alle star americane, dal patinato mondo di Hollywood fino ai grandi nomi della musica. Durante gli ultimi mesi molte celebrità si sono schierate contro il tycoon, candidato Repubblicano alla Casa Bianca. Alcune di queste, sono arrivate a dichiarare di essere pronte a trasferirsi all'estero in caso di vittoria di Trump alle elezioni. Ultima in ordine di tempo Barbra Streisand : "Se diventa presidente, vado in Australia".

Via dagli UsaLa Streisand, recentemente intervistata in tv dal programma australiano 60 Minutes, ha svelato: "Se Trump dovesse vincere le elezioni, sono pronta a trasferirmi in un altro Paese, come l'Australia o il Canada. Non riesco ancora a credere che sia riuscito ad diventare un candidato alla Casa Bianca.

Stesso discorso per Amy Schumer, attrice e sceneggiatrice newyorkese celebre per il film "Un disastro di ragazza". "Vorrei imparare lo spagnolo per andarmene in caso di vittoria di Trump.

Anche la star della musica Miley Cyrus si era espressa in questo senso, promettendo ai fan di lasciare gli Stati Uniti se la presidenza dovesse diventare Repubblicana. "Trump è un incubo", le dichiarazioni della Cyrus.

La lista comprende anche Raven-Symoné, conosciuta per la serie tv "Raven", in onda su Disney Channel.