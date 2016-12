12 ottobre 2016 13:31 Duro scontro tra Clinton e Trump su Wikileaks | E col voto anticipato Hillary "rischia" la vittoria immediata LʼOnu: "Trump un pericolo per il mondo". Donald elogia la pubblicazione delle email dello staff di Hillary. Per il team Clinton si è di fronte a un hackeraggio propagandistico

Donald Trump plaude a Wikileaks, che nei giorni scorsi ha diffuso 50mila email hackerate di John Podesta, presidente della campagna elettorale di Hillary Clinton, e definisce l'avversaria nella corsa alle presidenziali "strumento di un establishment corrotto che sta pervadendo il nostro Paese e minando la sovranità della nazione". La replica dello staff Clinton non si è fatta attendere: "Assange aiuta i repubblicani ma dietro c'è la Russia".

Trump con Wikileaks: "Una finestra nei corridoi segreti della politica" - Trump ad un raduno in Florida, a Panama City parla di Wikileaks come di una "finestra" nei "corridoi segreti del potere governativo". E' quindi tornato a minacciare di istituire, se eletto, un tribunale speciale per indagare sulle email spedite dalla Clinton da un indirizzo privato quando era segretario di Stato. La candidata democratica alle presidenziali è stata già indagata per la vicenda senza che i giudici abbiano ravvisato alcun crimine da parte sua. "Dobbiamo indagare su Hillary - ha detto Trump in Florida - e dobbiamo indagare sull'indagine".

Il capo dei Diritti umani Onu: "Trump pericoloso per il mondo" - Ma sul candidato repubblicano arriva una pesante tegola dai vertici delle Nazioni Unite. L'Alto commissario per i diritti umani dell'Onu, il principe giordano Zeid Ra'ad Al-Hussein, ha detto: "Credo che se Donald Trump fosse eletto, sulla base di quello che ha già detto e a meno che non cambi, sarebbe pericoloso da un punto di vista internazionale". E ha anche aggiunto che alcune sue frasi sono "profondamente inquietanti e fastidiose", in particolare sulla tortura e sulle "persone vulnerabili".



Il principe ha precisamente di non voler "interferire" nella campagna politica, ma ha continuato: "Quando i commenti indicano per esempio un potenziale aumento dell'uso della tortura, o del pericolo che persone vulnerabili vengano private dei loro diritti umani, allora credo che sia necessario dirlo. Molte delle dichiarazioni di Trump vanno in questa direzione".



Wikileaks e i russi aiutano Trump - Il numero uno della campagna elettorale di Hillary Clinton, John Podesta, ha accusato il fondatore di WikiLeaks Julian Assange di aiutare il rivale repubblicano Donald Trump nella corsa elettorale alle Casa Bianca e nello stesso tempo la Russia di essere dietro l'ultimo attacco hacker al suo account Gmail, dopo il quale il sito di Assange ha pubblicato migliaia di mail personali del consigliere politico della candidata democratica.



Anche se non si sono verificate vere e proprie rivelazioni, le email hackerate hanno aperto una finestra sul lavoro del team più ristretto di Clinton. Podesta ha descritto la tempistica della fuga di notizie, e la pubblicazione su Wikileaks avvenuta venerdì, come una "curiosa coincidenza" avvenuta poco dopo che il Washington Post aveva pubblicato il video shock di Trump sulle donne.