Dopo il dibattito televisivo Clinton e Trump continuano a sfidarsi a colpi di Tweet

Aborto - Se Trump si pone come paladino della famiglia e della vita, la Clinton seccamente ribatte." Trump non sa di cosa parla. Lui non dovrebbe prendere alcuna decisione sulla salute delle donne".

Guerra in Iraq - Trump twitta:" Mi sono opposto alla guerra in Iraq mentre Hillary ha voluto andarci. E come tutto quello che la Clinton ha voluto è stato un disastro". Hillary Clinton, però, smentisce con un secco "No, non lo hai fatto".

Confini - Trump vuole lavorare sul muro al confine fin dal primo giorno, eliminare le città "santuario" dove clandestini e signori della droga si rifugiano e togliere la sanatoria di Obama. L'avversaria, però, lo sfida: "Non costruiremo un muro e non deporteremo 16 milioni di persone. Non succederà mai".

Il secondo emendamento è stato uno dei punti caldi del dibattito televisivo tra i due candidati alla presidenza americana. Se la Clinton è contraria alla diffusione delle armi ad uso privato, il tycoon, invece, inneggia all'uso delle pistole a scopo difensivo ma soprattutto rimarca la libertà dei songoli di poter possedere un'arma.



Su Twitter ci sono stati anche molti scambi sull'immigrazione: Trump non ha cambiato la sua posizione dicendo di voler costruire il tanto discusso muro lungo il confine americano mentre la Clinton ha evidenziato come negli Stati Uniti ci siano 16 milioni di immigrati e non sia nemmeno pensabile una loro possibile deportazione.



I colpi bassi non sono mancati, soprattutto a livello personale: se Hillary Clinton ha definito trumo "un pupazzo di Putin" il tycoon ha dichiarato "Che donna cattiva". Frase questa che non è passata inosservata e che la candidata democratica ha ritwittato ironicamente sul suo profilo dicendo "Nessuno rispetta le donne più di me, disse Trump".



Tra Trump e Clinton lo scontro rimane aperto e in vista dell'elezioni, ormai vicinissime, le provocazioni si prospettano ancora più intense.