Donald Trump stipulò un contratto con gli elettori: ecco cosa prevede

Donald Trump si impegnò con un contratto formale con i propri elettori elecando le misure politiche che avrebbe messo in atto come presidente. Chiunque poteva stampare il documento dal sito ufficiale del milionario, firmarlo e stipulare così un impegno con il tycoon. Trump mise nero su bianco le sue prime mosse da presidente: molte di queste erano incentrate sulla riduzione delle tasse e l'eliminazione dell'immigrazione e corruzione nel Paese.

Un vero e proprio manifesto che ufficialmente impegna il tycoon a seguire gli impegni presi con l'elettorato. L'idea di stipulare un impegno formale con gli americani nacque dopo un comizio elettorale a Gettysburg, il 22 ottobre. In quella occasione il tycoon chiese "al popolo americano di stare al di sopra del rumore e del disordine della nostra politica corrotta e di abbracciare quella grande fede e quell'ottimismo che da sempre sono l'ingrediente centrale del carattere americano".



Trump promise che nei suoi primi cento giorni "sarebbe stato molto occupato" a rispettare tutte le promesse fatte e che il contratto sarebbe stato da giudicare "non da solo ma in contrapposizione al menù proposto dall'altra parte". Il nuovo presidente terminò il suo discorso con un'unica richiesta: "Vi chiedo di sognare in grande".