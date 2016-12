Donald Trump conquista la nomination: "Per me è un grande onore. Non vi deluderò mai"

Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 1 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 2 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 3 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 4 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 5 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 6 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 7 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 8 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 9 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 10 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 11 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 12 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 13 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 14 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 15 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 16 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 17 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 18 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 19 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland 20 di 20 Ansa Ansa Donald Trump, i sostenitori politici e vip sul palco di Cleveland leggi dopo slideshow ingrandisci

Da protagonista dello show tv "The Apprentice" a candidato repubblicano - Donald Trump è stato ufficialmente scelto per rapprensentare il Grand old party alle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre. Con l'incoronazione del magnate newyorchese, è terminato un lungo anno di scontri politici nel partito. Il movimento "Never Trump", che dall'interno dell'establishment del Gop ha tentato fino all'ultimo di mettergli i bastoni tra le ruote, non è riuscito a fermarlo così come non ce l'avevano fatta i 16 rivali che avevano aspirato alla nomination.



Mike Pence candidato come vicepresidente - Il secondo giorno della convention repubblicana a Cleveland, Ohio, è entrato nel vivo quando Paul Ryan ha annunciato la nomination di Trump con 1.725 delegati conquistati. Lo speaker repubblicano alla Camera ha poi aggiunto: "La prossima volta che ci sarà il discorso sullo stato dell'Unione non so dove saranno Joe Biden e Barack Obama. Ma troverete me lì, sullo scranno della Camera, col vicepresidente Mike Pence (attuale governatore dell'Indiana, ndr) e il presidente Donald Trump".



Trump Jr: "Figlio di un grande uomo" - - "Sono il figlio di un grande uomo": ha esordito così sul palco di Cleveland Donald Trump Jr, primogenito del candidato alla presidenza. Per Donald Trump, dice, "la parola 'impossibile' costituisce solo il punto di partenza".



Attacco frontale a Hillay Clinton - Attacco frontale di Chris Christie a Hillary Clinton: il governatore del New Jersey è salito sul palco della convention e ha arringato la platea sollecitando e ottenendo cori da stadio quando ha chiesto, elencando una a una le presunte responsabilità della ex segretario di Stato, se è "colpevole o non colpevole". La platea ha risposto all'unisono e in tono crescente: "Colpevole".