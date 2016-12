Corsa alla Casa Bianca, Usa Today invita i lettori a non votare Donald Trump

Usa Today , terzo quotidiano statunitense per diffusione, per la prima volta nella sua storia prende posizione nella corsa alla Casa Bianca , invitando i lettori a non votare per Donald Trump . Il giornale spiega che il tycoon "non è adeguato per fare il presidente" perché non ha "il temperamento, la preparazione, la fermezza e l'onestà adatte". Al contrario, "parla in maniera sconsiderata, ha imbarbarito il dialogo nazionale ed è un bugiardo seriale".

L'editoriale è durissimo verso il candidato repubblicano, che viene giudicato "senza il temperamento, la preparazione, la fermezza e l'onestà adatte per svolgere il ruolo di presidente". Portatore invece di "indifferenza e ignoranza", con le quali ha messo in discussione tutti gli impegni fondamentali presi da tutti i presidenti Usa dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi.



Trump viene quindi descritto come "inaffidabile, male equipaggiato per essere Commander in chief, portatore di pregiudizi, con alle spalle un'attività imprenditoriale con luci e ombre; parla in maniera sconsiderata, ha imbarbarito il dialogo nazionale ed è un bugiardo seriale".



L'editorial board di Usa Today si dice invece diviso su Hillary Clinton, con alcuni che vedono in lei tutte le qualità per essere un buon presidente e altri che esprimono invece forti riserve.