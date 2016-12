Brexit, Trump: "Troppi errori, ora tocca a Francia, Italia e Spagna"

In un'intervista a La Stampa, il tycoon insiste su un tema a lui molto caro, quello dell'immigrazione: "Bisogna controllare meglio e fermare l'immigrazione dai Paesi ad alto tasso di terrorismo. Sapete tutti benissimo quali sono".



Nonostante l'ultima rilevazione di Washington Post e Abc veda Hillary Clinton staccarlo di 12 punti (con il 51% delle preferenze contro il 39% del tycoon), Trump si mostra poi ottimista sull'esito della corsa alla Casa Bianca. "Non conosco Renzi e non mi importa se sostiene Hillary Clinton. L'unica cosa importante è avere l'appoggio del popolo americano, che a novembre mi eleggerà presidente", afferma.



In base all'ultimo sondaggio di Wall Sreet Journal e Nbc, invece, l'ex first lady è in vantaggio ma di appena cinque punti: 46% a 41%. Sul futuro dell'Europa, infine, Trump non sembra avere dubbi: "I britannici hanno rivendicato la loro indipendenza, il diritto di decidere come governare il Paese. Lo sgretolamento dell'Europa, invece, è un dato di fatto, non una mia opinione. E' colpa delle sue leadership inadeguate".