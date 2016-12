Bombe a New York, Trump: "I terroristi feriti non vanno curati e il loro diritto di difesa va sospeso"

A poche ore dall' arresto di Ahmad Khan Rahami , il 28enne di origine afghana indagato per il presunto coinvolgimento nelle esplosioni degli ultimi giorni a New York e nel New Jersey , il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump , accende i toni della campagna elettorale con dichiarazioni shock: "I terroristi feriti non vanno curati e bisognerebbe sospendere anche il loro diritto di difesa".

Non importa che si tratti di diritti garantiti dal quinto emendamento della Costituzione americana perché, ha proseguito Trump, "la cosa peggiore è che ora offriremo all'arrestato un piacevole ricovero in ospedale. E sarà curato da alcuni tra i migliori medici del mondo. Gli sarà data una camera moderna e attrezzata. Probabilmente avrà anche il servizio in camera. Sappiamo come funzionano le cose nel nostro paese".



Un trattamento troppo indulgente, secondo l'aspirante inquilino della Casa Bianca che durante un comizio elettorale a Fort Meyers, in Florida, ha rincarato la dose: "La situazione è triste".