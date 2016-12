Alicia Keys alza il dito medio contro Trump durante il suo mega concerto a Times Square

Alicia Keys ha alzato il dito medio contro Donald Trump proprio durante la notte del secondo dibattito televisivo. La cantautrice non ha gradito le espressioni utilizzate dal tycoon nei video pubblicati dal Washington Post risalenti al 2005 e ha voluto esprimere il suo disappunto. I suoi fans non sono stati da meno scoppiando in urla di approvazione per il gesto della Keys e imitando il suo gesto.