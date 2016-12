L'Empire State Building si è illuminato con il viso del nuovo presidente, Donald Trump. Per tutta la notte sulla facciata di uno dei più iconici grattacieli del mondo sono stati proiettati gli esiti delle elezioni Stato per Stato. Poi una volta saputo il vincitore, è comparsa per 30 piani la scritta "the 45th President" sotto il viso gigantesco di Trump, trasmesso da 45 proiettori.