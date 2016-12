Usa 2016, la carica delle prime elettrici d'America: oggi votiamo per Hillary Clinton

Le storie di queste signore, centenarie o prossime a diventarlo, si assomigliano un po' tutte: nessuna di loro pensava di poter vedere una donna avere anche solo l'opportunità di diventare Presidente degli Usa. “Sono stata una femminista ancora prima che ci fosse una parola per descriverlo," spiega dal Nord Carolina Eugenia Perkins, 102 anni, "Ho iniziato a votare per Hillary dagli anni '90: è ora che ci sia un Presidente donna".



L'idea del sito nacque dopo che Sarah Bunin Benor e Roberta Schultz Benor condivisero su Facebook la foto della loro nonna e mamma Estelle, 98 anni, mentre votava per corrispondenza per Hillary Clinton. In poco tempo il post raccolse migliaia di like e iniziarono ad arrivare altre foto di anziane signore, nate prima del 1920, mentre esprimevano il loro diritto di voto. I Waited 96 Years! si definisce un sito completamente indipendente da qualsiasi indirizzo politico ma tutte e 122 signore votano per la candidata democratica.



Fern Estelle Viall, 103, ricorda: "La prima volta che ho votato è stato per Franklin Delano Roosvelt: all'epoca si poteva votare a 21 anni. Ho visto la Grande Depressione e molte guerre, ma non mi sarei mai aspettara di vivere così a lungo o di vedere una donna correre per diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. Sono contenta di essermi sbagliata tutte e due le volte". Poi c'è Margaret Elizabeth Schneider, 104, che dice. "Io ho votato per il primo Presidente afroamericano e ora sto votando per la prima donna Presidente".