4 giugno 2014 Nel bel mezzo del D-Day 70 anni dopo: ecco come si rivive lo Sbarco in Normandia I reenacter rievocano l'operazione che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Il gruppo Conneuct: "Per una rievocazione servono più di mille persone e un anno di preparativi"

12:51 - Nessuno nuovo sbarco, nessuna fase due dell'operazione Overlord. Ma chi si trovi nei giorni del 70esimo anniversario del D-Day a passare per la spiaggia Omaha, potrebbe trovarsi in uno scenario di altri tempi. Per commemorare l'operazione degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale sulla costa settentrionale francese sono infatti sbarcati centinaia di reenacter, ovvero gli appassionati di rievocazioni storiche, pronti a rimettere in scena lo sbarco che cambiò il corso della Guerra.

Uno dei gruppi di maggior tradizione nel panorama degli appassionati di ricostruzioni storiche, è il D-Day Conneaut, con base in Ohio. "L'obiettivo delle nostre manifestazioni - spiegano - è quello di educare le persone su quanto accadde durante l'invasione della Francia del 6 giugno 1944 e per onorare i veterani di tutti i Paesi coinvolti. I più anziani sanno cosa significò l'operazione Overlord e la creazione di un secondo fronte durante la guerra. I più giovani non conoscono a sufficienza gli avvenimenti, tranne per qualche informazioni che passano dal cinema, dalla tv o dai videogiochi.



Il gruppo, attivo dal 1999, rappresenta oggi un punto di riferimento per gli "amanti del genere". "Ogni anno, da 15 anni, rimettiamo in scena lo Sbarco in Normandia: in Conneaut, Ohio, l'anno passato c'erano circa 20mila spettatori. Alla rievocazione hanno partecipato circa 125 veterani e mille reenacter, tra cui 100 donne".



Il lavoro che precede la rievocazione è lungo e articolato e prevede una profonda conoscenza, non solo degli avvenimenti bellici, ma anche degli equipaggiamenti e delle attrezzature in uso ai vari eserciti e ai singoli reparti. "In media per mettere in scena una rievocazione impieghiamo circa un anno: c'è un lungo lavoro organizzativo e produttivo alle spalle. Nelle rievocazioni non usiamo di solito attrezzature o divise originali: ne abbiamo ma sono oggetti da collezionismo, spesso costose e non adatte all'utilizzo durante "l'azione". In genere produciamo delle riproduzioni, non originali certo, ma fedelissime".