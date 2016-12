6 giugno 2014 D-Day, l'omaggio di Barack Obama

Hollande: "In debito verso gli Usa" La cerimonia di commemorazione dei soldati americani caduti durante lo sbarco alleato nel cimitero di Colleville-sur-Mer, in Normandia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:55 - Il presidente statunitense, Barack Obama, è arrivato al cimitero americano di Colleville-sur-Mer, in Normandia, dove ha subito dato il via alla cerimonia in memoria dei combattenti caduti nello sbarco alleato del 6 giugno 1944. Obama è stato accolto dal capo dello Stato francese, Francois Hollande, che assiste alla celebrazione. Nel cimitero sono sepolti 10mila soldati americani.

Obama: "Normandia testa di ponte della democrazia" - "Le spiagge della Normandia sono state la testa di ponte della democrazia", ha ricordato Obama.



Hollande: debito Francia verso Usa - La Francia "non dimenticherà mai quello che deve agli Stati Uniti". Così il presidente francese, Francois Hollande, al presidente americano Barack Obama, aprendo la cerimonia di commemorazione dei soldati Usa. "Celebriamo oggi - ha detto Hollande - una data memorabile della nostra storia, in cui i nostri due popoli si sono uniti in una stessa battaglia, quella della libertà".



Hollande riceve Napolitano - Successivamente Hollande ha accolto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al castello di Be'nouville. Al pranzo ufficiale partecipano una ventina di capi di Stato. Al suo arrivo Napolitano è stato ricevuto calorosamente da Hollande, che gli ha stretto la mano e lo ha accompagnato, conversando con lui, fino all'ingresso del castello.