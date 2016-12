Il quotidiano britannico The Guardian ha pubblicato un link con la traduzione in inglese del dialogo tra i due, che travalica spesso nel turpiloquio. Le parole "maledetti stranieri" sembrano essere pronunciate dall'uomo sul balcone, mentre il killer armato urla "maledetti turchi".



Questa la traduzione del dialogo pubblicata dal giornale:



- Uomo sul balcone: "Maledetto stronzo..."

- Sparatore: "Grazie a te (incomprensibile)..."

- Uomo sul balcone: "Sei un coglione"

- Sparatore: "...e ora ho comprato una pistola per spararvi"

- Uomo sul balcone: "Una fottuta pistola, la tua testa non è a posto"

- Uomo sul balcone, apparentemente rivolto a un'altra persona che sta filmando: "Ha una pistola, il ragazzo ha una pistola"

- Sparatore: "Merda. Maledetti turchi!"

- Uomo sul balcone: "Merda. Maledetti stranieri!"

- Uomo sul balcone rivolto a qualcun'altro: "Hey! Ha una pistola! L'ha caricata! Chiama la polizia!"

- Sparatore: "Io sono tedesco!"

- Uomo sul balcone: "Sei un coglione, ecco cosa sei"

- Sparatore: "Smettila di filmare!"

- Uomo sul balcone: "Sei uno stronzo! Ecco cosa sei"

- Sparatore: "Sì, sono nato qui!"

- Uomo sul balcone: "Si, e cosa c...o pensi di fare?"

- Sparatore: "Sono cresciuto qui nell'area Hartz 4", un riferimento al sussidio sociale

- Sparatore dice qualcosa a proposito di un "trattamento". Non è chiaro se si riferisca a un trattamento medico o a un modo di trattare le persone.

- Uomo sul balcone dice qualcosa del tipo "sì, un trattamento è ciò che ti serve".

- Sparatore: "Non ho fatto nulla ancora (incomprensibile)..." L'uomo sul balcone e lo sparatore continuano a insultarsi. Poi il giovane comincia a sparare. L'uomo sul balcone lo chiama ancora "stronzo". L'uomo sul balcone poi si mette al riparo e gli urla qualcosa a proposito di "sparare qui".

- Sparatore risponde: "Sì, hai ragione! Sì, hai ragione! Sì, hai ragione!". Il giovane lo minaccia.

Il video termina.