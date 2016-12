Sparatoria a Monaco, esattamente 5 anni fa Breivik compiva il massacro a Utoya

Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" 1 di 6 Afp Afp Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" Svolta "democratica" per l'autore della strage di Oslo, costata la vita a 77 persone. "Un nuovo movimento per non ricorrere più alla violenza. Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno". 2 di 6 Afp Afp Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" Svolta "democratica" per l'autore della strage di Oslo, costata la vita a 77 persone. "Un nuovo movimento per non ricorrere più alla violenza. Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno". 3 di 6 Afp Afp Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" Svolta "democratica" per l'autore della strage di Oslo, costata la vita a 77 persone. "Un nuovo movimento per non ricorrere più alla violenza. Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno". 4 di 6 Afp Afp Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" Svolta "democratica" per l'autore della strage di Oslo, costata la vita a 77 persone. "Un nuovo movimento per non ricorrere più alla violenza. Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno". 5 di 6 Afp Afp Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" Svolta "democratica" per l'autore della strage di Oslo, costata la vita a 77 persone. "Un nuovo movimento per non ricorrere più alla violenza. Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno". 6 di 6 Afp Afp Norvegia, Breivik: "Basta violenza, voglio fondare un partito fascista" Svolta "democratica" per l'autore della strage di Oslo, costata la vita a 77 persone. "Un nuovo movimento per non ricorrere più alla violenza. Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno". leggi dopo slideshow

Il massacro al villaggio olimpico - Fino all'attentato al centro commerciale Olympia, il legame di Monaco con il terrorismo risaliva al massacro delle Olimpiadi estive del 1972, quando un commando dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero irruppe negli alloggi destinati agli atleti israeliani. Il bilancio finale fu drammatico: 17 morti, 11 atleti israeliani, 5 terroristi e 1 poliziotto tedesco.



Il massacro di Utoya - Dalle prime indiscrezioni sulla sparatoria di Monaco sicuramente più inquietanti appaiono le analogie con il massacro di Utoya. A colpire infatti fu il norvegese Anders Behring Breivik, legato ad ambienti dell'estrema destra xenofoba. Breivik assassinò a sangue freddo 77 persone, che erano tutte di età compresa fra 14 e 17 anni. Il killer affermò davanti al giudice di averli uccisi per "punire" la socialdemocrazia per avere "tradito" il Paese accogliendo musulmani e per salvare la vita dell'Europa occidentale dall'islam e dal "marxismo culturale". Ritenuto un "lupo solitario" fascista e islamofobo, Breivik fu condannato nel 2012 alla pena massima prevista in Norvegia, cioè a 21 anni di carcere.