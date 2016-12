Sparatoria a Monaco, arrestato 16enne: potrebbe essere stato complice di Ali Sonboly

Un 16enne amico del killer di Monaco è stato arrestato perché sospettato di essere stato a conoscenza del piano d'attacco al centro commerciale e di non avere informato le autorità. Lo rende noto la polizia della città bavarese. Il 16enne potrebbe inoltre aver avuto anche un ruolo nella pubblicazione di un secondo falso annuncio su Facebook in cui si invitavano i ragazzi a presentarsi in un cinema vicino alla stazione centrale di Monaco.