Monaco,secondo la polizia il killer preparava l'attentato da un anno

Visitò luoghi di strage Winnenden - Il 18enne tedesco-iraniano oltre ad aver raccolto materiali sulle stragi del passato, era andato a visitare Winnenden, la località del sudest della Germania dove nel 2009 un 17enne uccise 15 persone nella sua ex scuola. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Interno bavarese, Joachim Herrmann, parlando all'emittente regionale Br.



Tra le vittime nessun compagno di scuola - Nessuna delle vittime di Ali Sonboly era nella sua stessa classe, un liceo tecnico. Lo dice il procuratore capo di Monaco, sottolineando che "nessuna informazione verrà negata alla stampa sul caso". Alla base della strage potrebbero esserci anche episodi di bullismo subiti dal killer durante la sua permanenza al liceo.



La trappola su Facebook fatta con un falso profilo - L'assassino di Monaco non ha hackerato un account di Facebook di un'altra persona, ma ha usato un falso account, alimentato da foto e dati di altri account. Lo ha detto la Polizia criminale di Monaco aggiungendo che Ali era "un provetto giocatore di giochi di sparatorie online", e che esiste una chat che "prova l'acquisto della pistola su darknet".



Per due mesi in psichiatria dopo episodi di bullismo - Ali Sonboly era stato oggetto di bullismo da parte dei suoi compagni di classe nel 2012: lo ha detto il procuratore Steinkraus-Koch, aggiungendo che il ragazzo era stato nel 2015 ricoverato per due mesi in una struttura sanitaria per problemi di sociopatia e difficoltà relazionali. Ali aveva scritto un "manifesto", una specie di testamento. Sono stati 60 i colpi esplosi dall'attentatore nel centro commerciale di monaco: 57 di questi sono sicuramente da attribuire alla sua pistola.



Il padre lo riconobbe nei video e lo denunciò - Il padre di Ali riconobbe il figlio nei primi video circolati su internet e avvertì la polizia. Il genitore si era presentato in un commissariato di polizia per comunicare i propri sospetti. Stando a quanto dichiarato dal portavoce della polizia, i genitori dell'assassino di Monaco non sono stati ancora interrogati.