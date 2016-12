Terrorismo, nuovo blitz a Bruxelles Catturato un uomo con zainetto su spalle

Nuova operazione della polizia a Schaerbeek , quartiere di Bruxelles . Secondo fonti locali, si è sentita un'esplosione all'inizio dell'intervento delle forze dell'ordine in un appartamento, il perimetro dell'edificio è stato bloccato e circondato da agenti e da camion militari. Intervenuti anche gli sminatori. Stando i media locali, un uomo sarebbe stato arrestato dalle forze dell'ordine. Sarebbe stato ferito in un tentativo di fuga.

"Operazione a Bruxelles legata al complotto sventato in Francia - Il nuovo blitz è è legato all'attentato terroristico sventato in Francia. I residenti sono stati invitati a non uscire di casa ed è stato predisposto un perimetro di sicurezza.



L'uomo catturato dalla polizia sarebbe stato ferito alle gambe dopo che avrebbe tentato di scappare opponendo resistenza l'avvertimento degli agenti di fermarsi. Portava sulle spalle uno zainetto. Lo rende noto la tv Rtbf.