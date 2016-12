Stragi Belgio, nuova rivendicazione da parte dell'Isis

Lo Stato Islamico ha nuovamente rivendicato gli attentati di Bruxelles , che hanno portato alla morte di 34 persone e al ferimento di altre 130. Hicham Chaib di Anversa , esprimendosi prima in francese e poi in olandese, in un video ha rimarcato la paternità delle stragi in Belgio e minacciato nuovamente l'Europa, affermando che " sino a quando i vostri F-16 bombarderanno la nostra gente, noi colpiremo la vostra ".

Il video e le nuove minacce - Secondo il Site, l'uomo fa parte del gruppo dello Stato islamico attivo nella provincia siriana di Raqqa. Il video, riferisce "De Staandard", comincia con nuove minacce in francese secondo cui gli attacchi del 22 marzo sono stati solo "un assaggio". L'uomo poi si esprime in fiammingo, prima di giustiziare un prigioniero, definendolo 'una spia dei crociati'.



Chaib ex membro del "Sharia4Belgium" - Secondo i media locali, Chaib è stato un membro dell'organizzazione terroristica belga di reclutamento di jihadisti da mandare in Siria, "Sharia4Belgium", ed è una ex guardia del corpo del suo fondatore, Fouad Belkacem, detenuto nel carcere di Anversa. Chaib avrebbe poi lasciato l'Europa per andare a combattere in Siria: assente durante il processo del febbraio 2015 contro i membri di "Sharia4Belgium", è stato condannato dal tribunale di Anversa a 15 anni di carcere.