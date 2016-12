L'Isis celebra gli attentati di martedì in Belgio pubblicando in Rete un nuovo video di nove minuti intitolato " Bruxelles Attacks". Nel filmato si vedono le conseguenze dei due attacchi contro l'aeroporto e la metropolitana, i soccorsi e i militari che sorvegliano le strade della capitale belga. Poi compaiono il candidato alle primarie repubblicane Donald Trump e il ministro dell'interno francese, Bernard Cazeneuve .

"I jet dei crociati, tra cui i belgi, continuano a bombardare i musulmani in Iraq e nel Levante uccidendo bambini, donne, vecchi e distruggendo moschee e scuole", afferma una voce in arabo. Mentre una canzone in sottofondo, accompagnata da raffiche di armi automatiche, suona così: "Fratelli alzatevi! Reclamate la vostra vittoria. Andiamo, andiamo alla jihad!".



Il riferimento a Donald Trump, invece, riguarda verosimilmente una delle recenti dichiarazioni del tycoon su Bruxelles, definita un "buco infernale".