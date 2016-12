L'Europa brucia e Barack Obama balla il tango in Argentina: è polemica

In visita in Argentina , Barack Obama non ha resistito al fascino del tango . Invitato a ballare da Mora Godoy , nota danzatrice professionista, il presidente Usa non ci ha pensato due volte ed è sceso in pista sotto gli occhi del presidente argentino, Mauricio Macri , e dei circa 500 invitati. Il video ha fatto il giro del mondo creando anche qualche malumore . "Obama balla mentre Bruxelles brucia ", titola il britannico Daily Mail.

Rudy Giuliani: "E' il loro 11 settembre" - Già prima del ballo incriminato, Obama aveva incassato il biasimo di Rudy Giuliani, sindaco di New York quando nel 2001 avvenne l'attacco alle Torri Gemelle: "E' l'11 settembre di uno dei nostri alleati, non si può mostrare una foto in cui si ride - aveva detto Giuliani facendo riferimento alle foto scattate al presidente Usa a Cuba -. Provate a immaginare quale reazioni avremmo avuto se, l'11 settembre, avessimo visto una foto in cui il presidente francese rideva".



"Obama? Un buon ballerino" - Polemiche a parte, Obama ha superato l'esame di ballo. "Il presidente mi ha detto che non sapeva ballare e io gli ho quindi chiesto di seguire i miei passi - ha raccontato Mora Godoy -. Mi ha risposto 'ok'. Poi sono stata io a seguire lui perché è un buon ballerino".