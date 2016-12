I monumenti si illuminano di nero, giallo e rosso per Bruxelles: ma a New York...

Il mondo si illumina con la bandiera del Belgio dopo gli attacchi che hanno scosso la Capitale d'Europa. Dalla Fontana di Trevi (a Roma) al Burj Khalifa (il palazzo più alto al mondo situato a Dubai) per passare alla Tour Eiffel di Parigi e alla Porta di Brandeburgo di Berlino, i monumenti più belli del mondo si tingono di nero, giallo e rosso. Eccetto a New York dove, per qualche ragione, sul pennone del One World Trade Center sembra di vedere più la bandiera francese che quella belga...