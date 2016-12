I fratelli Laachraoui: Najim il kamikaze e Mourad il campione belga di Taekwondo

Mourad Laachraoui, diplomato in elettronica, ha vinto una medaglia d'argento nella categoria 54 chili al campionato del mondo di Taekwondo tenuto in Corea del Sud lo scorso anno. Si tratta della terza medaglia vinta nell'arte marziale coreana da Mourad dopo due precedenti bronzi, come rileva il britannico Daily Mail. Sul sito "Taekwondo Data" Mourad, nato nel 1995, è n. 926 del ranking mondiale con 143 punti.



La famiglia non aveva più rapporti con Najim - Il padre, riferendosi a Najim, ha raccontato di non avere "più sue notizie da tre anni". Già prima che venisse identificato come il secondo kamikaze di Bruxelles, la famiglia disperata fece sapere di non voler più avere alcun rapporto, anche per tutelare la carriera sportiva di Mourad.