Ecco la "Madre di Satana", la bomba con chiodi e bulloni usata per le stragi

Lo chiamano la "firma dell'Isis in Europa": il Tatp, l'esplosivo artigianale che ha seminato sangue a Parigi lo scorso novembre e probabilmente anche a Bruxelles. Le viti e i bulloni che rendono ancora più terrificante il risultato dell'esplosione sono stati mostrati ai reali del Belgio in visita negli ospedali di Bruxelles. E per fare quella che viene ormai chiamata la famigerata "Madre di Satana" bastano degli "ingredienti" facilmente reperibili. E' composto di perossido di acetone triciclico, che si fabbrica con l'acetone per le unghie e lo scolorante per capelli. E, con l'aggiunta di chiodi o simili, è destinato a colpire al massimo le persone, non le strutture. I jihadisti di ogni fazione lo usano dagli anni 80: è stato soprannominato la "Madre di Satana", perché a causa della sua alta instabilità è costato la vita a diversi artificieri che lo assemblavano.