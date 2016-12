Bruxelles, Salah accetta estradizione Spunta un quinto uomo nel metrò

Salah Abdeslam ha accettato l'estradizione e vuole tornare in Francia "il più presto possibile". Lo ha dichiarato il suo avvocato, Sven Mary, aggiungendo: "Non sapeva degli attacchi e non collaborerà", ha aggiunto. I fratelli el Bakraoui puntavano al sito nucleare di Liegi. Spunta un quinto terrorista del commando che ha attaccato Bruxelles, il secondo attivo nella metropolitana di Maelbeek. Falso l'identikit diffuso da La Dernière Heure.