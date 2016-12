Bruxelles, Mogherini in lacrime: "E' un giorno molto triste per l'Europa"

L'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, non ha trattenuto le lacrime, commentando dalla Giordania gli attentati a Bruxelles: "E' un giorno molto triste per l'Europa e la sua capitale". Commossa e molto provata dalle drammatiche notizie è stata abbracciata dal collega giordano accanto a lei in conferenza stampa.