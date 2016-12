Bruxelles, l'Isis rivendica gli attacchi in video tra minacce e proposte di tregua

Il gruppo jihadista dello Stato islamico ha diffuso due video di rivendicazione degli attacchi di martedì a Bruxelles . Secondo quanto riferito dal quotidiano belga "le Soir", in un filmato di 7 minuti e 43 secondi, i jihadisti della provincia irachena di Ninive si rallegrano degli attentati. Nel video un jihadista francofono promette la pace all'Occidente in cambio della fine dei bombardamenti e del ritiro di aerei e soldati dalla Siria .

Nel video appaiono anche alcuni militanti di origine belga, parlando in francese: uno di loro, è facilmente riconoscibile. Si tratta infatti di Lotfi Aoumeur alias Abu Abdallah al-Baljiki, originario di Verviers, di 25 anni, che nel febbraio 2015 aveva già minacciato il Belgio e la Francia in un filmato. Le autorità francesi ritengono che l'uomo sia partito verso la Siria nel gennaio 2015 e che ora si trovi in Iraq.