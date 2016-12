Bruxelles, a un mese dalla strage riapre la stazione di Maelbeek

A Maalbeek, dove sabato si è svolta una cerimonia di ricordo per parenti e amici delle vittime, è stato installato un muro per i messaggi di ricordo. "La vita deve andare avanti" scrivono molti.



"Oggi sì è riaperta la stazione metro di Maelbeek. Le vittime rimangono nei nostri pensieri. Il terrore non prevarrà", scrive su Twitter, la vicepresidente della Commissione europea Commissaria al bilancio e al personale, la bulgara Kristalina Georgieva.