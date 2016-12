Belgio, uccisa guardia di sicurezza della centrale nucleare: no terrorismo

Non c'entra con il terrorismo l'omicidio di una guardia di sicurezza di una centrale nucleare belga a Charleroi , poco distante da Bruxelles . Precisandolo, la Procura della città ha anche chiarito che, diversamente da quanto detto inizialmente, il badge della vittima per l'accesso all'impianto non è mai stato rubato.

Intanto i media greci rivelano come siano stati trovate mappe dell'aeroporto di Bruxelles su un pc recuperato nell'appartamento di Atene in cui ha vissuto Abdelhamid Abaaoud, uno degli autori della strage di Parigi.



Le autorità greche, sempre secondo i media locali, hanno tuttavia manifestato il loro disagio riguardo la collaborazione con i colleghi belgi. Lo scambio di informazioni tra Atene e Bruxelles starebbe avvenendo in modo "problematico".



Nuove minacce in video Isis - Intanto la preoccupazione in Belgio resta altissima. In due nuovi video l'Isis ha celebrato nuovamente gli attentati di Bruxelles e rivolto nuove minacce offrendo tuttavia una tregua in cambio dello stop ai raid.