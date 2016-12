Attentati in Belgio, il dolore del piccolo profugo a Idomeni: "Sorry for Brussels"

Un cartello con un scritta per metà nera e per metà rossa: "Sorry for Brussels". Anche dal campo di Idomeni, al confine tra Grecia e Macedonia, giunge il cordoglio per quanto accaduto in Belgio, dove diverse esplosioni hanno causato morti e feriti. Un messaggio che assume ancora più valore se si pensa al dramma che questo bambino, i suoi amici e la sua famiglia vivono da tempo. Proprio martedì, 2 migranti si sono dati fuoco per protestare contro la chiusura della rotta balcanica.