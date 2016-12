22 marzo 2016 Attacco Bruxelles, Salvini: "Ci hanno dichiarato guerra in casa nostra" Il leader della Lega Nord parla a Tgcom24: "Ci hanno attaccato nel cuore dellʼEuropa. Sono arrabbiato come una bestia per i morti"

"Ci hanno attaccato nel cuore dell'Europa, in uno degli aeroporti più protetti e controllati: ci hanno dichiarato guerra in casa e far finta di niente mi sembra da idioti. Io non ho paura, sono solo arrabbiato come una bestia per i morti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta da Bruxelles a Tgcom 24.

"Facciamoci un esame di coscienza sul fatto che tutti dovremmo avere più attenzione, occhi più aperti, e questo vale anche per Milano, Torino, Roma, Napoli: ci sono ghetti che vanno bonificati e ripuliti via per via, palazzo per palazzo" ha aggiunto Matteo Salvini.