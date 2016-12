Attacco Bruxelles, Farnesina: "Massima allerta, evitare spostamenti"

Dei tre gli italiani rimasti coinvolti negli attacchi, "nessuno, secondo le nostre informazioni, è nell'elenco dei feriti gravi". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Bruxelles, Vincenzo Grassi. Non è detto che gli attentati nella capitale belga "siano necessariamente un atto conclusivo", ha aggiunto. Il diplomatico ha poi sottolineato che le autorità del Belgio invitano alla massima cautela per possibili nuovi attacchi.



Gentiloni: "Situazione molto tesa" - Il titolare della Farnesina ha parlato con l'omologo belga Didier Reynders: "La situazione è molto, molto tesa e il ministro degli Esteri belga sta lavorando con le ambasciate per avere tutte le informazioni possibili", ha spiegato Gentiloni aprendo l'assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero. "Ci vorranno alcune ore per chiarire la situazione", ha aggiunto.



"Attacco pianificato" - Quello di Bruxelles è "un attacco organizzato, pianificato, di dimensioni molto molto gravi", ha proseguito Gentiloni. "Acquisiremo elementi", ha aggiunto il ministro, che h definito la capitale belga "una città molto cara all'Italia".



Alitalia cancella i voli - Alitalia ha cancellato i voli odierni da e per Bruxelles dopo gli attacchi all'aeroporto. L'annuncio da parte della compagnia aerea italiana è arrivato tramite Twitter: "Voli da/per #Bruxelles cancellati a causa di quanto avvenuto @BrusselsAirport Ulteriori info a seguire". L'aeroporto della capitale belga resterà chiuso fino a nuove indicazioni. Lo si legge in una nota della compagnia, che sta fornendo ai passeggeri tutta l'assistenza necessaria e offre la possibilità di modificare l'itinerario di viaggio. Intanto lo scalo romano di Fiumicino è stato presidiato, con controlli di sicurezza estesi a tutte le aerostazioni, alla stazione della linea ferroviaria e all'intero sedime aeroportuale.



Mattarella: "In gioco libertà e futuro" - Sui tragici attentanti di Bruxelles è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Gli ultimi gravissimi attentati di Bruxelles - ha dichiarato - confermano tragicamente che l'obiettivo del terrorismo fondamentalista è la cultura di libertà e democrazia". E ha aggiunto: "Occorre affrontare questa sfida decisiva con una comune strategia, che consideri la questione in tutti i suoi aspetti: di sicurezza, militare, culturale, di cooperazione allo sviluppo. In gioco ci sono la libertà e il futuro della convivenza umana".



Alfano: "Colpito il cuore dell'Europa" - "Il mio pensiero va ai familiari delle vittime e alle persone coinvolte in questo efferato attacco terroristico che ha colpito il cuore dell'Europa". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che si è detto in "stretto e costante contatto" con i vertici delle Forze di Polizia e dei Servizi di Intelligence, dopo gli attentati che hanno colpito Bruxelles.