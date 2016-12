PrayForBelgium, la Rete piange le vittime Facebook attiva il tasto "Io sto bene"

Facebook attiva il "Safety check" - Come era accaduto dopo gli attacchi a Parigi, anche per gli attentati in Belgio Facebook ha attivato la funzione "Safety check", che riconosce se gli utenti del social network si trovano nell'area degli attacchi e permette loro di cliccare un pulsante che informa tutti i contatti di essere al sicuro. Il Safety check venne attivato per la prima volta nell'aprile del 2015, in occasione del terremoto in Nepal. Nel caso degli attacchi di Parigi, fu il primo utilizzo per cause non legate a un disastro naturale e venne impiegato da 5 milioni di persone.