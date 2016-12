10 gennaio 2015 Strage Parigi, Coulibaly si addestra con la moglie in vacanza in Malesia Coulibaly era stato arrestato e condannato nel 2010 per aver fatto parte di un gruppo che aveva elaborato un piano per tentare di far evadere un terrorista Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - Le foto mostrano Amedy Coulibaly e Hayat Boumeddiene durante due viaggi in Malesia nel mese di ottobre del 2009 e nella Repubblica Dominicana nel gennaio 2008. L'autore del blitz terroristico a Porte de Vincenne in un'immagine impugna una balestraa. Anche la compagna non è da meno. Coulibaly era stato arrestato e condannato nel 2010 per aver fatto parte di un gruppo che aveva elaborato un piano per tentare di far evadere un terrorista.