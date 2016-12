8 gennaio 2015 Strage Charlie Hebdo, Parigi "spegne" la Torre Eiffel per ricordare le vittime Per simbolizzare la memoria dei morti che rimane il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha deciso di spegnere le luci del simbolo della capitale francese Tweet google 0 Invia ad un amico

20:41 - Le luci della Torre Eiffel si sono spente in memoria delle vittime dell'attacco di mercoledì a Charlie Hebdo. Per simbolizzare la memoria dei morti che rimane il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha deciso di spegnere le luci del simbolo della capitale francese per qualche minuto, per poi riaccenderle progressivamente.