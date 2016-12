Parigi in marcia: due i percorsi per dire no al terrorismo

12:14 - Saranno prese "misure del tutto eccezionali per garantire la sicurezza della manifestazione" di oggi a Parigi. Lo afferma il ministro dell'Interno francese, Bernard Cazeneuve, ricordando che saranno presenti "numerose personalità straniere". Per l'evento sono mobilitati 2000 poliziotti e 1350 militari, a Parigi e nella regione limitrofa. Vista la grande affluenza prevista, ha spiegato il ministro, saranno "messi in sicurezza" due percorsi diversi che collegano la place de la Republique alla place de la Nation, punto di arrivo e partenza del corteo. Lungo il percorso "dei cecchini saranno collocati sugli edifici", e saranno presenti 24 unità della riserva nazionale e 20 della brigata anti criminalità della polizia di Parigi, oltre a 150 agenti in borghese. Sarà vietato parcheggiare lungo tutto il perimetro di entrambi i percorsi.

