Parigi, in due milioni alla marcia per ricordare le vittime di Charlie

Una folla composta da due milioni di persone ha invaso le strade di Parigi per dire no al terrorismo. In prima fila hanno sfilato, in silenzio e tenendosi sotto braccio, capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Imponenti le misure di sicurezza. Dopo la marcia il presidente francese Francois Hollande si è recato nella Grande Sinagoga per rendere omaggio alle 17 vittime del commando terrorista che per tre giorni ha tenuto il mondo col fiato sospeso.



21:19 Belgio: minacce a "Le Soir", cessato l'allarme La polizia, che ha ispezionato l'intero edificio che ospita la sede del giornale e la zona circostante dove si trovano Parlamento, sede del governo belga e Palazzo Reale, non ha trovato traccia di esplosivi e ha dato il permesso ai giornalisti di rientrare. L'evacuazione era stata decisa dopo una telefonata ricevuta nel primo pomeriggio dalla redazione, con cui si minacciava l'esplosione di una bomba per la copertura data all'attentato contro Charlie Hebdo. 21:19 Netanyahu: "Israele sostiene la Francia" "Tutti i cittadini di Israele senza eccezione e tutti gli ebrei sono in piedi per sostenere la Francia e il suo popolo. Apprezzo la posizione ferma e determinata del presidente Hollande e del premier Valls contro le nuove forme di anti semitismo e contro il terrorismo". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando questa sera nella Grande Sinagoga di Parigi. 20:16 Quattro milioni di manifestanti in tutta la Francia Più di quattro milioni hanno sfilato oggi in tutta la Francia contro il terrore. Lo afferma Le Monde, citando fonti proprie. 19:13 Hollande in Sinagoga con Netanyahu Il presidente francese,Francois Hollande è arrivato alla grande Sinagoga di Parigi per un omaggio solenne alle 17 vittime dei terroristi di questi giorni e in particolare a quelli di religione ebraica. All'interno della Sinagoga era già presente il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, oltre all'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy. La Grande Sinagoga era rimasta chiusa sabato, sull'onda dell'attacco terroristico, per la prima volta da decenni. 19:06 Netanyahu: "Contro terrorismo fino alla fine" "Ho marciato con i leader del mondo ed ho detto loro che il terrorismo, ogni terrorismo, deve essere combattuto fino alla fine". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu al termine della Marcia Repubblicana di Parigi secondo un comunicato del suo ufficio. Il premier ha ringraziato i servizi di sicurezza israeliani e quelli francesi "per aver permesso, nonostante considerevoli difficoltà, di partecipare a questa importante manifestazione e di rappresentare i cittadini di Israele". 19:01 Parigi: "E' la più grande marcia della storia francese" E' la più grande della storia francese, "senza precedenti": così il ministero dell'Interno francese ha definito la marcia repubblicana di oggi a Parigi, ripetendo che i dimostranti sono così numerosi da rendere impossibile una stima esatta dell'affluenza per il momento 17:40 Almeno due milioni i manifestanti Almeno due milioni di manifestanti: questo l'ultimo bilancio della partecipazione alla marcia repubblicana in omaggio alle vittime degli attentati, secondo quanto riferisce BFM-TV. 17:05 Prefettura non riesce a stimare numero partecipanti "E' qualcosa di mai visto, non riusciamo a stimare il numero dei partecipanti, le cifre arriveranno stasera": lo ha fatto sapere la Prefettura di Parigi di fronte alla vera marea umana che ha invaso Parigi per la Marcia contro il terrore. Secondo le stime della maggior parte delle associazioni, a partecipare alla marcia sono fra 1,3 e 1,6 milioni. Ai quali bisogna aggiungere i 500-600.000 che hanno sfilato nel resto del Paese. 16:31 Striscione "polizia in lutto" apre corteo Uno striscione con la scritta "polizia in lutto", su sfondo nero, apre la marcia della gente che sta sfilando a Parigi su boulevard Voltaire contro il terrorismo. Moltissime le persone affacciate dalle finestre dei palazzi lungo il percorso, tra slogan e applausi. 16:08 Renzi: "Tragedia ci spinge a pensare cos'è l'Ue" "Questa vicenda tragica, dolorosa, immane nella propria violenza, può avere un unico effetto collaterale positivo, cioè di riportare ciascuno di noi a riflettere su cosa può essere Europa": così il premier Matteo Renzi alla marcia di Parigi. 16:07 Hollande incontra sopravvissuti Charlie Hebdo Il presidente francese Francois Hollande si è fermato a lungo a parlare con i superstiti di Chlarlie Hebdo, sfuggiti al massacro del 7 gennaio, in prima fila al corteo di oggi insieme con i parenti delle vittime cadute nella redazione del giornale satirico e poi nel supermercato kosher di Port de Vincennes. 16:01 Capi di governo lasciano marcia Si è conclusa dopo circa mezz'ora e qualche centinaio di metri percorsi insieme sul boulevard Voltaire, la partecipazione dei capi di governo alla marcia di Parigi. I leader sono stati congedati e ringraziati dal presidente francese Francois Hollande, che continua invece la marcia. 15:57 Usa: "No Al Qaeda dietro attacchi Parigi" "Non ci sono informazioni credibili" che ci sia Al Qaeda dietro gli attacchi di Parigi. Lo ha detto alla Cnn, il ministro della Giustizia Usa, Eric Holder. L'Attorney General, da Parigi, ribadisce intanto come sia l'Isis sia Aqap (Al Qaeda nella Penisola Arabica) siano entrambi una minaccia per gli Stati Uniti e i loro alleati. 15:43 Netanyahu: "Le 4 vittime ebree sepolte in Israele" Le quattro vittime ebree di Parigi saranno sepolte in Israele e i funerali si svolgeranno probabilmente martedì 13 gennaio. Lo ha annunciato l'ufficio di Benyamin Netanyahu da Gerusalemme sottolineando che il premier ha accettato una richiesta delle famiglie. 