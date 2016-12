10 gennaio 2015 Nizza, migliaia di persone in piazza per Charlie Hebdo e per la libertà di espressione E' la prima grande manifestazione del weekend dopo gli attacchi che hanno sconvolto Parigi e il Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

20:12 - Oltre ventitremila persone, secondo la polizia, sono scese in piazza questa mattina a Nizza, nel Sud della Francia, per la prima grande manifestazione del weekend a favore di Charlie Hebdo e per la difesa della libertà di espressione. In testa al corteo uno striscione nero con la scritta "Je suis Charlie" e la lista dei nomi delle vittime.

Sono oltre duecentomila le persone che in numerose altre città della Francia stanno sfilando in marce organizzate in supporto a Charlie Hebdo e alla libertà d'espressione.



La mobilitazione più imponente è a Tolosa, la città che nel 2012 fu colpita dalla follia omicida dell'islamista Mohamed Merah, dove sono almeno 80mila secondo la polizia ad essere scesi in piazza. Si contano inoltre 20mila persone nel corteo di Besancon (Francia orientale), 25mila a Pau, nella regione dei Pirenei, 22mila a Orleans (Francia centrale) e oltre 30mila a Nantes.